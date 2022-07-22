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1 час назад

Политолог предсказал социальный взрыв в ФРГ из-за политики Берлина по СП-2

News.ru

Позиция Берлина по запуску «Северного потока — 2» приведет к социальному взрыву в Германии из-за дефицита газа и роста цен на энергоресурсы, заявил политолог Александр Камкин в разговоре с «Экономикой сегодня». Он раскритиковал решение министра экономики ФРГ Роберта Хабека выступить против запуска российского газопровода.

Предсказан социальный взрыв в ФРГ из-за политики Берлина по СП-2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На ум приходит шутка: «Средневековые немцы не знали о существовании Путина, и поэтому свои беды они объясняли злыми силами и еретиками». Позиция Хабека напоминает слепое следование политике ценностей, которая идет вразрез со здравым экономическим смыслом. В Германии намечается кризис газоснабжения в период отопительного сезона и виден повышенный расход газа летом, — высказался Камкин.

По его мнению, аномально высокая температура, которая установилась в Европе этим летом, говорит о том, что подземные газовые хранилища (ПГХ) ЕС могут не заполниться до нужных показателей к зиме даже при условии стопроцентной загрузки «Северного потока». Политолог убежден: чтобы немецкие ПГХ заполнились к зиме на 75%, как и планировал Берлин, Германии придется либо увеличить закупки российского топлива, либо ввести режим жесткой экономии.

Единственным выходом из ситуации является запуск «Северного потока — 2», но отказ от его сертификации и эксплуатации обрекает ФРГ, а вслед за ней и в другие европейские страны на газовую голодовку, ведь половина российского газа, поступающего в страну, затем продается в другие страны ЕС, — резюмировал Камкин.

Ранее Хабек заявил, что запуск «Северного потока — 2» можно было бы считать поражением Германии перед Россией. По его словам, начало работы газопровода стало бы символом разрушения Москвой всех европейских санкций и достижения ею своих целей.

Компании,Роберт Хабек,Александр Камкин,Владимир Путин,ЕС,
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