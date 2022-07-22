Филипп Моррис: какие марки сигарет затронет уход компании из России

Крупнейший производитель табачных изделий Philip Morris планирует полностью свернуть деятельность в России в течение следующего квартала 2022 года. Доля бренда на отечественном рынке составляла 27%, а в штате российского филиала производителя числится более 3 000 человек.

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В беседе с Bloomberg международный исполнительный директор Яцек Ольчак сообщил, что предположительно к концу года Philip Morris International Inc. уйдет с российского рынка. По словам Ольчака, это решение продиктовано осложнившейся логистикой и финансовыми транзакциями, которые затруднили работу фабрики компании в Ленинградской области. Это предприятие — мощнейший производственный актив Philip Morris в мире, так что из-за выхода с российского рынка компания потеряет значительные инвестиции.

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Ранее Philip Morris заявила о прекращении производства ряда продуктов и сокращении деятельности на территории РФ. Маркетинговые мероприятия были приостановлены, равно как и развитие российских проектов. Решение бренда о закрытии бизнеса прямо затронет отечественный табачный рынок: в прошлом году на Россию пришлось приблизительно 10% от общего объема отгрузок сигарет и других табачных продуктов.

После окончательной заморозки всех операций с прилавков должны пропасть сигареты следующих марок.

Marlboro

Parliament

L&M

Chesterfield

Bond Street

Нагреватели табака IQOS (как стики, так и сами устройства)

Как будет выглядеть табачный рынок после ухода Philip Morris

Сейчас сложно сказать, насколько реально изменится ситуация. Как считает президент Российского сигаретного союза Андрей Лоскутов, давший комментарий порталу «Газета.ру», крупные производители табачных изделий лишь говорят о прекращении бизнеса на территории РФ. Многое зависит от того, смогут ли компании организовать стабильные поставки сырья: возможно, чтобы обойти официальные санкции, бренды поменяют названия тех или иных продуктов.

Лидерами российского рынка, который входит в пятерку крупнейших по объему продаж, являются четыре фирмы. Philip Morris, Japan Tobacco International (марки Winston, Camel и LD), British American Tobacco (марки Kent, Lucky Strike, Rothmans, Pall Mall) и Imperial Brands (марки Davidoff, West, Jade, P&S). Все четыре раннее объявили о том, что покидают российский рынок — последняя же сменила собственника. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что похожая судьба ждет и оставшиеся три компании.