IKEA приостановила распродажу в России

Ритейлер IKEA приостановил распродажу в России до конца выходных. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Как отмечают представители компании, в текущий момент все интервалы для доставки и самовывоза товаров оказались заняты, так что совершить покупку просто не получится. Продажи возобновятся только после выходных, когда освободятся новые интервалы.

Ранее IKEA убрала временные ограничения на онлайн-покупки во время распродажи, которые компания ввела для создания сетевых очередей.