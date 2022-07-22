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1 час назад

IKEA приостановила распродажу в России

Елена Прошина

Ритейлер IKEA приостановил распродажу в России до конца выходных. Об этом сообщает «Газета.ру».

IKEA приостановила распродажу в России
Фото: ReutersReuters

Как отмечают представители компании, в текущий момент все интервалы для доставки и самовывоза товаров оказались заняты, так что совершить покупку просто не получится. Продажи возобновятся только после выходных, когда освободятся новые интервалы.

В IKEA объяснили видео с уничтожением товаров

Ранее IKEA убрала временные ограничения на онлайн-покупки во время распродажи, которые компания ввела для создания сетевых очередей.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором сотрудник IKEA уничтожал партию сковородок в Санкт-Петербурге.

Компании,Ikea,
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