Корпорация IMAX покинула Россию

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев подтвердил уход IMAX с российского рынка. Он подчеркнул, что корпорация завершила свою деятельность в России 31 мая. Об этом пишет ТАСС.

Предприниматель уточнил, что персонал кинотеатров был уволен в полном составе. Руководство переехало из Москвы в Лондон.

Журналисты пытались связаться с представителями российского отделения компании, но это им не удалось. Корпоративная почта перестала действовать, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Киновед Анна Афанасьева в своем Telegram-канале «Камера, топор!» отметила, что сотрудники были уволены по соглашению сторон.