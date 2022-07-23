Корпорация IMAX покинула Россию

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев подтвердил уход IMAX с российского рынка. Он подчеркнул, что корпорация завершила свою деятельность в России 31 мая. Об этом пишет ТАСС.
Предприниматель уточнил, что персонал кинотеатров был уволен в полном составе. Руководство переехало из Москвы в Лондон.
Журналисты пытались связаться с представителями российского отделения компании, но это им не удалось. Корпоративная почта перестала действовать, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Киновед Анна Афанасьева в своем Telegram-канале «Камера, топор!» отметила, что сотрудники были уволены по соглашению сторон.
По ее словам, основой бизнес-модели IMAX были блокбастеры. В настоящее время они не поставляются в Россию. Соответственно, компании было нечего показывать в своих 50