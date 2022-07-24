Руководитель завода Tesla попал под следствие

Омид Афшар, руководитель Tesla, которому было поручено контролировать операции на заводе компании в Техасе, по сообщениям Bloomberg, стал объектом внутреннего расследования в связи с покупкой стекла, которую сочли "подозрительной". Источники, близкие к ситуации, сообщили изданию, что Афшар, скорее всего, уйдет в отпуск, прежде чем Tesla уволит его.

Фото: ferra.ru ferra.ru

По сообщениям, Афшар разместил заказ на "особый" тип стекла, который не так просто приобрести в условиях ограничений в цепочке поставок, и сказал сотрудникам, что это для "секретного проекта". По данным Bloomberg, финансовый отдел Tesla обратил внимание на покупку стекла в начале этого года, что вызвало внутреннее расследование под руководством Дэвида Серла, исполняющего обязанности главы юридического отдела Tesla.