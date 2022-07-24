Стало известно, кто займет место ушедших западных брендов одежды

После ухода многих западных брендов из торговых центров РФ их место уверенно занимают корейские, китайские и российские производители. Об этом сообщает издание «Моменты».

Стилисты говорят, что пока рано говорить о полной замене ушедших Zara, Bershka, H& M и других. У местных дизайнеров пока не налажено масштабное производство. Они создают микро-производства, на большее нет физической возможности.

По словам стилиста Камилы Велиевой, корейские и китайские дизайнеры начали занимать позиции западных компаний, но преобладают российские производители.

«Хотя уже есть истории с выкупом китайскими холдингами ушедших брендов, таких как Reserved», — сказала Валиева.

По ее мнению, полной замены западных массмаркетов ожидать не стоит.

Эксперт отметила, что российские ТРЦ активно ведут переговоры с китайскими компаниями, которые предлагают одежду повседневного стиля. Это Metersbonwe, Giordano и Urban Revivo.

Развиваться российским брендам помогает не только временный уход европейских конкурентов, но и выросший интерес клиентов. Многие россияне быстро переключились на локальных дизайнеров.