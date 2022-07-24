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1 час назад

ЕС захотел исключений из плана Еврокомиссии по снижению спроса на газ

Lenta.ruиещё 4

Страны Евросоюза (ЕС) добиваются исключений из плана Еврокомиссии (ЕК) по снижению спроса на природный газ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект документа.

Страны ЕС захотели исключений из плана по снижению спроса на газ
Фото: ReutersReuters

По данным издания, страны ЕС хотят, чтобы обязательные целевые показатели учитывали степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы газа, уже направленные в хранилища. По мнению государств-членов Евросоюза, исключения могут получить те, у кого есть возможность поставлять газ другим. Ряд отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, тоже следует освободить от жестких требований, считают они.

«Страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса», — говорится в проекте документа.

Европа поставила цель по сокращению потребления газа

Он предполагает, что по меньшей мере пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.

Ранее Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов до следующей весны. План предполагает, что потребление топлива во всех странах будет снижено с 1 августа по 31 марта. Также Комиссия может получить возможность после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Соответствующий сценарий возможен в случае серьезного дефицита или исключительно высокого спроса на газ.

Компании,Еврокомиссия,ЕС,
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