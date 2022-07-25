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55 минут назад

«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»

Национальная Служба Новостейиещё 4

«Газпром» сообщил, что останавливает еще одну турбину газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая».

«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания отметила, что с 27 июля поставки по нему не будут превышать 33 млн кубометров в сутки.

В Кремле рассказали об установке турбины для «Северного потока»

В середине июня мощность прокачки газа по «Северному потоку» была сокращена до 40%. В «Газпроме» объяснили это задержкой возвращения из Канады турбины, отправленной туда на ремонт.

В начале июля Канада согласилась вернуть турбину в Россию через Германию., однако она «застряла» по пути.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если немецкая компания Siemens не будет забирать следующие турбины на ремонт, другие турбины постепенно выработают свой ресурс и газопровод остановится.

Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Siemens,Газпром,
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