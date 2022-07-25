На Bosch подали в суд за нарушения прав российских потребителей

Россияне подали иск в суд к немецкой компании Bosch из-за нарушения прав потребителей. Об этом пишут «Известия».

Иск подан в Химкинский городской суд от Общественной потребительской инициативы (ОПИ). Ответчиком значатся две компании - ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов и ООО «БСХ Бытовые приборы» — занимается импортом и производством бытовой техники.

Производителя просят привлечь к ответственности за невыполнение гарантийных обязательств. Пользователи жалуются, что после введения антироссийских санкций у товаров перестали работать некоторые функции и просят возместить убытки. Однако в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявили, что в Bosch выполняют все гарантийные обязательства.

«Bosch не только ущемляет права потребителей, но и закрывает производства компании на территории России, на которых заняты тысячи работников. Не стоит забывать также об ущербе смежным отраслям, которые завязаны на использовании компонентов этого бренда. Прежде всего это производство легковых и грузовых автомобилей», - рассказал инициатор иска глава ОПИ Олег Павлов.

Он также уточнил, что есть уже тысячи жалоб от недовольных покупателей, которые не смогли выполнить гарантийный ремонт техники. Кроме того, покупатели жалуются на отключение некоторых функций. Например, один из покупателей приобрел стиральную машину с функцией управления через смартфон. Все работало хорошо, пока Bosch не отключил функцию в одностороннем порядке.