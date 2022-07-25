В России начали откладывать модернизацию электростанций

Российские компании перенесли сроки запуска как минимум семи проектов по модернизации ТЭС из-за проблем с поставками оборудования. Совокупная мощность объектов составляет 2,4 гигаватта, стоимость работ оценивалась в 37,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

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По данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), правом на отсрочку без уплаты штрафов воспользовались «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг», «Татэнерго» и «Татнефть». Соответствующее разрешение правительство предоставило им в конце апреля.

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«Интер РАО» объяснил смещение срока начала работы обновленного энергоблока Нижневартовской ГРЭС (800 мегаватт) на 1 сентября 2024 года, а блока Ириклинской ГРЭС (300 мегаватт) на 1 марта того же года задержкой в поставках основного оборудования. Стоимость первого проекта составляла 5,15 миллиарда рублей, а второго — 1,8 миллиарда.

«Газпром энергохолдинг» перенесет на полгода ввод двух блоков Киришской ГРЭС (1 января 2023 года и 1 января 2025 года), а блок Северной ТЭЦ — на год (1 января 2026 года). В компании указали, что надо «привести сроки ввода оборудования в соответствие с новыми ожидаемыми сроками поставки крупноузловых элементов».

Проект «Татнефти» по модернизации Нижнекамской ТЭЦ задействует российскую газовую турбину производства «Силовых машин», однако и в ней срок запуска смещен на год, до 1 декабря 2025 года. В поставщике оборудования подчеркнули, что поставят турбину вовремя, в «Татнефти» факт промедления прокомментировать отказались.

«Татэнерго» планировало использовать газовую турбину General Electric для нового энергоблока Заинской ГРЭС. Пока что проект отложен на год, до 1 января 2026 года.

Независимый аналитик Юрий Мельников отметил, что все указанные проекты значительно проще тех, что были реализованы в рамках первой программы строительства ТЭС. В большинстве из них речь идет о замене узлов старого паросилового оборудования. По его мнению, отсрочкой вынуждены будут воспользоваться и другие компании, поскольку российским машиностроительным компаниям надо наладить производство и цепочки поставок компонентов, а это, в свою очередь, стало сложнее из-за ухода с российского рынка поставщиков вспомогательного оборудования.