«Яндекс» снял ограничения на прием на работу новых сотрудников

"Яндекс" объявил о снятии всех ограничений на прием на работу новых сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Яндекс" снимает все ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании около 2 тыс. вакансий, и в ближайшее время появятся новые", - сказано в сообщении.

Ограничения были введены в феврале текущего года. Компания 28 февраля приостановила прием на работу новых сотрудников, а месяц спустя частично сняла ограничения и начала нанимать ведущих разработчиков.

По данным компании, больше всего специалистов требуется в поисковый портал. Так, в командах, которые делают "Яндекс Поиск" и развивают рекламные технологии компании, есть 835 вакансий. На втором месте - бизнес-группа, в которую входят сервисы "Такси", "Доставка", "Еда", "Лавка" и "Маркет". Здесь открыто 624 вакансии.