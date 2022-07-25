Получение российским миллиардером гражданства Португалии подтвердилось

Российский миллиардер Андрей Раппопорт действительно получил гражданство Португалии по соответствующей программе для прямых потомков сефардских евреев. Об этом Forbes заявил представитель предпринимателя.

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Ранее газета Publico сообщила, что российский бизнесмен Андрей Раппопорт, включенный в список Минфина США, получил португальское гражданство в 2019 году как потомок евреев-сефардов, изгнанные из Португалии и Испании в конце XV века.

Однако представитель миллиардера уточнил, что португальский паспорт Андрей Раппопорт имеет с 2021 года.

«Гражданство было получено в полном соответствии с требованиями закона и соответствующей программы», — подчеркнул он.

Представитель миллиардера также рассказал, что Раппопорт никогда не был «приближенным» президента России, живет в Швейцарии на основании вида на жительство, а также имеет, помимо российского и португальского, паспорта Израиля и Кипра.

Ранее глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что в закон о гражданстве, позволивший российским бизнесменам, в том числе и попавшему под санкции Роману Абрамовичу, получить португальский паспорт, будут внесены изменения. Новый указ введет требование, чтобы кандидаты на гражданство имели «реальную» связь с Португалией.