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1 час назад

Получение российским миллиардером гражданства Португалии подтвердилось

Алиса Селезнёва

Российский миллиардер Андрей Раппопорт действительно получил гражданство Португалии по соответствующей программе для прямых потомков сефардских евреев. Об этом Forbes заявил представитель предпринимателя.

Получение российским миллиардером гражданства Португалии подтвердилось
Фото: ТАССТАСС

Ранее газета Publico сообщила, что российский бизнесмен Андрей Раппопорт, включенный в список Минфина США, получил португальское гражданство в 2019 году как потомок евреев-сефардов, изгнанные из Португалии и Испании в конце XV века.

Однако представитель миллиардера уточнил, что португальский паспорт Андрей Раппопорт имеет с 2021 года.

«Гражданство было получено в полном соответствии с требованиями закона и соответствующей программы», — подчеркнул он.

Представитель миллиардера также рассказал, что Раппопорт никогда не был «приближенным» президента России, живет в Швейцарии на основании вида на жительство, а также имеет, помимо российского и португальского, паспорта Израиля и Кипра.

Ранее глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что в закон о гражданстве, позволивший российским бизнесменам, в том числе и попавшему под санкции Роману Абрамовичу, получить португальский паспорт, будут внесены изменения. Новый указ введет требование, чтобы кандидаты на гражданство имели «реальную» связь с Португалией.

Однако поправки не будут иметь обратной силы, а значит те, кто уже получили португальское гражданство, его не лишатся. При этом Силва заверил, что Португалия будет соблюдать все санкции, применяемые Евросоюзом.

Компании,Андрей Раппопорт,Роман Абрамович,Казначейство США,ЕС,
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