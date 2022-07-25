Рекламное агентство Собчак задолжало налоговой

Рекламное агентство Ксении Собчак второй раз за последние два месяца попало в черный список судебных приставов. Компания «Джун энд Джулай» задолжало по налогам и сборам 220 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Собчак принадлежит 51% агентства, 49% владеет ее подруга Юлия Прудько. Нынешний долг за компанией значится с 1 июля. Зато предыдущая задолженность в размере 86 тыс. рублей уже погашена. В июне ФССП была вынуждена возбудить исполнительное производство на «Джун энд Джулай» из-за неуплаты налогов.

Это уже не первое попадание компании в базу должников. В 2018 году агентство также задолжало, однако тогда дело было закрыто «на основании невозможности установить местонахождение должника».