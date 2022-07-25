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56 минут назад

Рекламное агентство Собчак задолжало налоговой 220 тысяч рублей

Елена Прошина

Рекламное агентство Ксении Собчак второй раз за последние два месяца попало в черный список судебных приставов. Компания «Джун энд Джулай» задолжало по налогам и сборам 220 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Рекламное агентство Собчак задолжало налоговой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собчак принадлежит 51% агентства, 49% владеет ее подруга Юлия Прудько. Нынешний долг за компанией значится с 1 июля. Зато предыдущая задолженность в размере 86 тыс. рублей уже погашена. В июне ФССП была вынуждена возбудить исполнительное производство на «Джун энд Джулай» из-за неуплаты налогов.

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Это уже не первое попадание компании в базу должников. В 2018 году агентство также задолжало, однако тогда дело было закрыто «на основании невозможности установить местонахождение должника».

Напомним, недавно Собчак уехала отдыхать с сыном и подругой дизайнером Яной Расковаловой. Где именно находится телеведущая неизвестно, однако есть информация, что Ксения греется на солнце на вилле подруги на Сардинии. Позднее к ним присоединился муж звезды - Константин Богомолов.

Компании,Ксения Собчак,Константин Богомолов,ФССП России,
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