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34 минуты назад

Продуктовые супермаркеты с 1 августа вводят новое правило

Илья Родин

На фоне спецоперации участились хакерские атаки против информационной инфраструктуры российских продуктовых сетей. Злоумышленники взламывают сайты магазинов, похищают данные пользователей, блокируют работу серверов. Ритейлеры в ответ решили ввести запрет на вход в магазины с зарубежных IP-адресов. Об этом пишет портал AKKet.com.

Несколько торговых сетей с 1 августа вводят новое правило
Фото: РамблерРамблер

Торговые сети «Лента» и «Магнит» сообщили о введении запрета на вход в интернет-магазины и и на страницы с важными объявлениями с иностранных IP-адресов. К акции также присоединились «Ашан» и «Пятерочка».

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Иностранцы не смогут даже узнать о текущих акциях магазинов, ознакомиться с электронными каталогами. Доступ для них будет закрыт программно.

Отмечается, что пользователи VPN-серверов также будут заблокированы. В определенных случаях не сработают даже принадлежащие им бонусные карты.

Компании,"Магнит","Лента",Ашан,
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