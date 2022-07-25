Несколько торговых сетей с 1 августа вводят новое правило

На фоне спецоперации участились хакерские атаки против информационной инфраструктуры российских продуктовых сетей. Злоумышленники взламывают сайты магазинов, похищают данные пользователей, блокируют работу серверов. Ритейлеры в ответ решили ввести запрет на вход в магазины с зарубежных IP-адресов. Об этом пишет портал AKKet.com.

Фото: Рамблер Рамблер

Торговые сети «Лента» и «Магнит» сообщили о введении запрета на вход в интернет-магазины и и на страницы с важными объявлениями с иностранных IP-адресов. К акции также присоединились «Ашан» и «Пятерочка».

Иностранцы не смогут даже узнать о текущих акциях магазинов, ознакомиться с электронными каталогами. Доступ для них будет закрыт программно.