«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»

Напомним, что проблемы в работе компрессорной станции начались в июне. Причиной стали задержки в работе Siemens, не сумевшей поставить «Газпрому» турбины, необходимые для работы «Портовой» в срок на фоне антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В результате в середине июня российской энергетической компании пришлось сократить прокачку газа по «Северному потоку» до 67 миллионов кубометров в сутки от плановых 167. Позже Канада согласилась отправить турбину в Германию для дальнейшей передачи России. Однако в итоге она застряла при транзите в ФРГ «из-за отсутствия разрешения со стороны РФ».