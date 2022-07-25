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45 минут назад

«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»

Елена Прошина

«Газпром» остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что решение принято в связи «с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта». Турбина прекратит работу с 27 июля, что снизит суточную производительность «Портовой» до 33 миллионов кубометров в сутки.

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Напомним, что проблемы в работе компрессорной станции начались в июне. Причиной стали задержки в работе Siemens, не сумевшей поставить «Газпрому» турбины, необходимые для работы «Портовой» в срок на фоне антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В результате в середине июня российской энергетической компании пришлось сократить прокачку газа по «Северному потоку» до 67 миллионов кубометров в сутки от плановых 167. Позже Канада согласилась отправить турбину в Германию для дальнейшей передачи России. Однако в итоге она застряла при транзите в ФРГ «из-за отсутствия разрешения со стороны РФ».

Компании,Siemens,Газпром,
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