ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей

Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

Как установили в ФАС, правила формирования, приостановки и блокировки аккаунтов и обращения контента пользователей на видеохостинге YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми, что приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.