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1 час назад

«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»

Lenta.ruиещё 10

Компания Siemens не выполняет работы по ремонту оборудования, необходимого для функционирования «Северного потока», заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов, пишет ТАСС.

По его словам, компания рассчитывала, что Siemens передаст ей отремонтированный двигатель еще в мае. Сейчас, указывает топ-менеджер, на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии только одна турбина.

С 27 июля компания снизила объемы прокачки по трубопроводу, основному маршруту поставок газа в Европу, до 20 процентов от его мощности.

«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»

Поставки начали сокращаться еще с середины июня, когда «Газпром» впервые объявил, что с оборудованием возникли проблемы — его из-за санкций не удалось вернуть из ремонта. Тогда прокачка сократилась до 40 процентов от максимума.

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