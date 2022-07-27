Компания Siemens не выполняет работы по ремонту оборудования, необходимого для функционирования «Северного потока», заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов, пишет ТАСС.

По его словам, компания рассчитывала, что Siemens передаст ей отремонтированный двигатель еще в мае. Сейчас, указывает топ-менеджер, на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии только одна турбина.

С 27 июля компания снизила объемы прокачки по трубопроводу, основному маршруту поставок газа в Европу, до 20 процентов от его мощности.