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19 минут назад

Euroclear заработала 110 миллионов евро на замороженных активах РФ

Елена Прошина

Международная расчетно-клиринговая система Euroclear в первом полугодии 2022 года заработала 110 миллионов евро на замороженных из-за санкций российских активах. Об этом свидетельствует отчет компании.

Euroclear заработала 110 миллионов евро на замороженных активах РФ
Фото: ReutersReuters

«В соответствии со стандартным процессом компания инвестировала имеющиеся денежные средства, что привело к получению процентного дохода. В течение первого полугодия прибыль по нему, полученная от замороженных активов, удерживаемых в результате российских санкций, составила 110 миллионов евро», — говорится в отчете.

При этом в целом доходы Euroclear увеличились на 262% до 191 миллиона евро, а в годовом исчислении на конец июня 2022 года остатки денежных средств компании увеличились на 72 миллиарда евро. В компании ожидают, что в следующих отчетных периодах прибыль по замороженным российским активам вырастет еще сильнее, поскольку платежи и погашения по ним продолжат накапливаться в условиях роста процентных ставок.

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