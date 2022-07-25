Euroclear заработала 110 миллионов евро на замороженных активах РФ

Международная расчетно-клиринговая система Euroclear в первом полугодии 2022 года заработала 110 миллионов евро на замороженных из-за санкций российских активах. Об этом свидетельствует отчет компании.

«В соответствии со стандартным процессом компания инвестировала имеющиеся денежные средства, что привело к получению процентного дохода. В течение первого полугодия прибыль по нему, полученная от замороженных активов, удерживаемых в результате российских санкций, составила 110 миллионов евро», — говорится в отчете.

При этом в целом доходы Euroclear увеличились на 262% до 191 миллиона евро, а в годовом исчислении на конец июня 2022 года остатки денежных средств компании увеличились на 72 миллиарда евро. В компании ожидают, что в следующих отчетных периодах прибыль по замороженным российским активам вырастет еще сильнее, поскольку платежи и погашения по ним продолжат накапливаться в условиях роста процентных ставок.