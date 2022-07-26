В «Пятерочке» начали раздавать бесплатные продукты для бедных

Крупнейший российский ретейлер X5 Group объявил о запуске пилотного проекта по раздаче бесплатных продуктов с истекающим сроком годности малоимущим гражданам. В нем участвуют несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

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Сотрудники магазинов начнут ежедневно отбирать продукты, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Пока речь идет только о хлебобулочных изделиях — ржаном и пшеничном хлебе, сухарях, хлебцах, баранках, сушках и бубликах. Списки нуждающихся будут предоставлять организации «Русь» и «Фудшеринг», а доставкой продуктов займутся волонтеры.

Позже компания планирует расширить географию проекта, увеличить число категорий бесплатных товаров, а также подключить к раздаче сеть «Перекресток» и распределительные центры компании. X5 Group надеется, что проект поможет развить адресную помощь бедным и избежать ежегодного выбрасывания миллионов тонн продуктов.