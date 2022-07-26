Российские банки перестают открывать счета и вклады в валюте

Российские банки продолжают ограничивать открытие финансовых продуктов в валюте. В частности, «ЮниКредит» перестал оформлять счета в долларах и евро, а банк «Дом.РФ» — вклады. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу и call-центры организаций. Как отметило издание, ранее от подобных продуктов отказались и некоторые другие игроки рынка, а другие — ввели комиссии за ведение валютных счетов.

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В пресс-службе банка «ЮниКредит» отметили, что введённые ограничения не касаются ранее открытых счетов. В финансовой организации с 1 августа ещё введут комиссию за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен (в размере 0,3% в месяц от суммы, превышающей 10 000 единиц).

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В call-центре банка «Дом.РФ» подтвердили приостановку валютных вкладов — там добавили, что сейчас накопительные продукты доступны только в рублях и юанях. Комиссия за хранение валюты на счёте списываться не будет.

Ранее доступ к продуктам в долларах и евро ограничили ПСБ, Росбанк, «Русский Стандарт» и «Открытие».

«Известия» напомнили, что в то же время банки вводят комиссии за обслуживание счетов в валюте. В Центробанке отметили, что введение таких комиссий вызвано внешними ограничениями, которые возникают при взаимодействии российских банков с контрагентами, зарубежными банками-корреспондентами.

«Повлиять на это наши банки не могут, поэтому у них всё время сокращаются возможности для проведения определённых операций. Они не в состоянии продолжать предоставлять клиентам сервис необходимого уровня, которого ждёт потребитель. Поэтому банки вынуждены отказываться от проведения части валютных операций или сокращать их объём», — объяснили в Банке России.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин отметил, что если раньше банки преимущественно размещали привлечённые средства в долларах и евро либо в валютные кредиты, либо в валютные ценные бумаги, то теперь осуществлять такие вложения проблематично. Эксперт добавил, что внешние ограничения на поставки наличных долларов и евро осложняют банкам возможность оперативно регулировать их оборот.

По мнению директора департамента рынка капиталов инвесткомпании «ИВА Партнерс» Артёма Тузова, доллар, евро и фунт являются для российских банков «токсичными» валютами.