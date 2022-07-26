Российское подразделение материнской компании Tetra Pak будет передано местному руководству в связи с отсутствием возможности поддерживать операционную деятельность компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», - указано в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, российская Tetra Pak не остановит производство упаковки на предприятии в Подмосковье. Кроме того, сообщается о планах компании заниматься развитием цепочек поставок с растущей долей местных поставщиков.
В мае СМИ сообщали о том, что головной офис компании Tetra Pak больше не взаимодействует с российским АО «Тетра Пак» из-за санкционных ограничений. В частности, отмечалось, что он перестал согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку.
Ранее машиностроительная компания Wärtsilä из Финляндии сообщила о полном уходе с рынка России. Некоторые подразделения компании вывели за пределы страны, оставшиеся переданы местному руководству. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России из-за спецоперации на украинской территории.