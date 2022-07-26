СМИ: российским рыбакам стали массово отказывать в ремонте судов

Российским рыбодобывающим компаниям стали массово отказывать в ремонте судов в иностранных портах. Из-за этого рыбаки не исключают снижения вылова и роста цен на рыбу. Об этом пишет РБК.

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По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, в последние годы большую часть крупно- и среднетоннажного флота, которые обеспечивают большую часть вылова рыбы в РФ, ремонтировали на зарубежных судоремонтных верфях. Там походили ремонт и модернизацию порядка 400 современных судов. В свою очередь, у российских предприятий нет технических возможностей ремонтировать суда.

Однако после начала спецоперации иностранные порты стали отказывать обслуживать суда из России. В частности, с этим столкнулись рыбопромышленники, ведущие добычу в Северном бассейне, в том числе в Баренцевом море.

«У Норвегии длинное побережье, поэтому там это проще сделать, и доставка запчастей в такие порты осуществляется быстрее. Те, кто ведет добычу в Северо-Восточной Атлантике и добывает, например, скумбрию и путасу, делали ремонт в Польше или других европейских странах», - рассказал заместитель директора группы «Норебо» Сергей Сенников.

В частности, по словам Сенникова, ремонтировать российские суда отказываются индивидуальные компании в Польше, Норвегии. Это происходит исходя из собственных «представлений о политической справедливости».

По его словам, техническое состояние флота может сказаться на количестве вылова. Это связано с тем, что ремонт судов в итоге будет длиться дольше, судно будет простаивать или даже отказываться выйти на промысел.

Также плохое техническое состояние судов создает возможность аварии. Кроме того, помимо роста цен на топливо, вырастет и цена на ремонт, а это скажется на конечной стоимости рыбы в магазинах.