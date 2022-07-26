Делегация Киргизии посетила ряд ключевых объектов Сбера

Сбер посетила делегация Киргизской Республики во главе с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым. Визит состоялся по приглашению президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа .

Делегация осмотрела новую штаб-квартиру компании на Кутузовском проспекте, посетила СберУниверситет, Хорошколу, "Школу 21", Центр кибербезопасности, а также Центр обработки данных в Сколково.