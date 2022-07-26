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2 часа назад

Делегация Киргизии посетила ряд ключевых объектов Сбера

Газета.Ruиещё 1

Сбер посетила делегация Киргизской Республики во главе с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым. Визит состоялся по приглашению президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Делегация Киргизии посетила ряд ключевых объектов Сбера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Делегация осмотрела новую штаб-квартиру компании на Кутузовском проспекте, посетила СберУниверситет, Хорошколу, "Школу 21", Центр кибербезопасности, а также Центр обработки данных в Сколково.

Как сообщает пресс-служба банка, представители Сбера продемонстрировали гостям новейшие разработки компании. Стороны обсудили перспективы развития взаимного сотрудничества.

Компании,Герман Греф,Сбербанк России,
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