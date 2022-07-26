"Нафтогаз" Украины объявил дефолт по еврооблигациям

Украинская компания "Нафтогаз" объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.

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"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале компании.

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Как отмечается, кабмин Украины "не предоставил должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)". Таким образом, как подчеркивает компания, "правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины".

В компании также отметили, что, "поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".

Ранее "Нафтогаз" сообщал, что планирует вновь просить кредиторов перенести на два года выплаты по евробондам, так как правительство страны не согласовало выделение средств на погашение долгов. В "Нафтогазе" пояснили, что не могут совершать действия по еврооблигациям без согласования с кабинетом министров.