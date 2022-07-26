«Нафтогаз» Украины объявил о техническом дефолте

В «Нафтогазе» отметили, что кабмин Украины «не предоставил должностным лицам компании разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов по выпускам 2022 и 2024 годов. Срок выплат истек 26 июля. Таким образом «правительство страны пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза"», подчеркивается в тексте заявления.