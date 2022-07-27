Украина захотела новый крупный кредит с МВФ

Украина захотела договориться о кредите до 20 миллиардов долларов с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

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По словам Шевченко, Киев уже предоставил МВФ соответствующий запрос и на данный момент проводит консультации. В рамках кредита Украина может получить до 20 миллиардов долларов в течение двух-трех лет в форме соглашения о резервном кредитовании или механизма расширенного финансирования. Глава НБУ выразил надежду, что программа начнет действовать в 2022 году.

Помимо этого, Киев также рассчитывает достичь соглашения о своп-линии с Банком Англии «в течение нескольких недель», добавил Шевченко.