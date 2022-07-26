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23 минуты назад

Названы потери компании Michelin из-за прекращения работы в России

Елена Прошина

Французский производитель автомобильных шин Michelin сообщил о том, что компания потеряла 202 миллионов евро в связи с уходом из России. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Названы потери компании Michelin из-за прекращения работы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании Michelin отмечают, что из-за событий на Украине и нарушения цепочек поставок продажи шин оказались ниже ожидаемого уровня везде, за исключением Восточной Европы и Китая. Но, несмотря на это, продажи в первом полугодии выросли на 18,7%, а операционная прибыль увеличилась до 1,5 млрд евро.

Напомним, что французский производитель автомобильных шин Michelin принял решение уйти из России и передать местные активы «нынешнему локальному менеджменту». Ожидается, что передача контроля над активами произойдет до конца 2022 года.

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