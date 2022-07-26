Microsoft оценила расходы из-за сокращения бизнеса в России

Американская компания Microsoft оценила операционные расходы из-за сокращения бизнеса в России в $126 млн. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Сообщается, что в эту сумму входят расходы по долгам, обесцененным активам и выплаты выходных пособий сотрудникам. В июне Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России.

Президент компании Брэд Смит пояснил, что Microsoft будет делать свой бизнес в России "все уже, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего". Он также добавил, что компания будет оказывать поддержку сотрудникам в стране.