Microsoft оценила расходы из-за сокращения бизнеса в России

Американская компания Microsoft оценила операционные расходы из-за сокращения бизнеса в России в $126 млн. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Сообщается, что в эту сумму входят расходы по долгам, обесцененным активам и выплаты выходных пособий сотрудникам. В июне Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России.
Президент компании Брэд Смит пояснил, что Microsoft будет делать свой бизнес в России "все уже, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего". Он также добавил, что компания будет оказывать поддержку сотрудникам в стране.
В Минпромторге РФ считают, что уход Microsoft позитивно скажется на отечественных производителях софта. Увеличившийся спрос и доступ к потребителю позволит отечественным разработчикам совершить "рывок по повышению качества своих продуктов".