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1 час назад

Microsoft оценила расходы из-за сокращения бизнеса в России в $126 млн

Газета.Ru

Американская компания Microsoft оценила операционные расходы из-за сокращения бизнеса в России в $126 млн. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Microsoft оценила расходы из-за сокращения бизнеса в России
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сообщается, что в эту сумму входят расходы по долгам, обесцененным активам и выплаты выходных пособий сотрудникам. В июне Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России.

Президент компании Брэд Смит пояснил, что Microsoft будет делать свой бизнес в России "все уже, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего". Он также добавил, что компания будет оказывать поддержку сотрудникам в стране.

В Минпромторге РФ считают, что уход Microsoft позитивно скажется на отечественных производителях софта. Увеличившийся спрос и доступ к потребителю позволит отечественным разработчикам совершить "рывок по повышению качества своих продуктов".

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