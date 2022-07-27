Крупнейший производитель приправ может уйти из России

Американская McCormick & Co., Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis может уйти с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». У российской структуры, как отмечают источники издания, уже недоступно 25% ассортимента, а часть сетей отмечают перебои с поставками остальной продукции.

Фото: ТАСС ТАСС

В марте после начала спецоперации России на Украине McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией. В отчетности за второй квартал McCormick отразила убыток от обесценения нематериальных активов в $10 млн, связанный с «прекращением деятельности в России».

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Kamis входит в тройку крупнейших брендов в категории наряду с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч» компании «Проксима». В 2021 году выручка «Камис-Приправ» была 1,94 млрд рублей, ООО «Котани» — 3,57 млрд, «Проксимы» — 3,94 млрд.

Заменить Kamis рассчитывают российские производители, пишет «Коммерсантъ».

Директор петербургской сети «Вкустера» Сергей Плис отметил, что специи — конкурентный сегмент с хорошей рентабельностью, где представлены локальные производители и есть предложения о поставках со стороны компаний из Грузии и Армении. Источник «Коммерсанта» из числа ритейлеров также говорит, что заменой Kamis станут российские предприятия, ассортимент которых уже начинает появляться на полках.