Итальянский покупатель «Газпрома» сообщил о сокращении поставок

«Газпром» уведомил своего покупателя в Италии, концерн Eni, что 27 июля сократит объемы поставок до примерно 27 миллионов кубометров, что ниже ежедневной прокачки примерно в 34 миллиона кубометров в последние дни, говорится в сообщении европейского предприятия.