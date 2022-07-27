Крупный производитель лифтов продаст российский бизнес

«Данная сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом. В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей», - подчеркнул вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.