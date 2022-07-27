Крупный производитель лифтов продаст российский бизнес

Американскому производителю подъемного оборудования Otis Worldwide Corporation удалось договориться о продаже российского бизнеса. Соответствующее заявление сделала сама компания.
Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга, сообщает, что бизнес купит российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Данная компания занимается развитием IT-решения в финсекторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей «Столото».
Среди активов Otis в России - завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисная сеть, в том числе, по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.
«Данная сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом. В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей», - подчеркнул вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он отметил, что прием заказов на территории РФ ожидается 1 августа.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в продовольственной рознице, сообщила, что американская компания McCormick & Co., Inc., которая владеет брендом специй и приправ Kamis, может покинуть рынок РФ.