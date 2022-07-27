Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
13 минут назад

Крупный производитель лифтов решил продать российский бизнес

Лера Букина

Американскому производителю подъемного оборудования Otis Worldwide Corporation удалось договориться о продаже российского бизнеса. Соответствующее заявление сделала сама компания.

Крупный производитель лифтов продаст российский бизнес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга, сообщает, что бизнес купит российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Данная компания занимается развитием IT-решения в финсекторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей «Столото».

Среди активов Otis в России - завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисная сеть, в том числе, по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.

В Mercedes-Benz рассказали об убытках из-за приостановки поставок в РФ

«Данная сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом. В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей», - подчеркнул вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что прием заказов на территории РФ ожидается 1 августа.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в продовольственной рознице, сообщила, что американская компания McCormick & Co., Inc., которая владеет брендом специй и приправ Kamis, может покинуть рынок РФ.

Компании,Армен Саркисян,Денис Мантуров,Столото,Минпромторг,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители