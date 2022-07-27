Сбербанк изменит стоимость уведомлений об операциях

Сбербанк с 1 августа изменит стоимость уведомлений об операциях. Услуга станет на 10 рублей дороже. Однако в зависимости от типа карты ее стоимость может варьироваться от 40 до 70 рублей в месяц или даже остаться бесплатной.

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«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — прокомментировали ситуацию в Сбербанке.

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Бесплатной услуга останется для кредитных и некоторых премиальных карт.

При оформлении подписки СберПрайм+ уведомления об операциях по СберКарте тоже станут бесплатными. Также на данной услуге можно сэкономить если хранить на СберКарте от 150 000 рублей или ежемесячно тратить от 75 000 рублей.

Несмотря на подорожание услуги, в Сбербанке уведомления все равно будут стоить на уровне других банков или дешевле. Так, в «Альфа банке» и «Открытии» стоимость услуги уведомлений составляет — 99 рублей. В ВТБ и банке «Тинькофф» получение сообщений об операциях обойдется в 59 рублей, в Райффайзенбанке – в 60 рублей, клиенты «Почта банка» тратят по 69 рублей ежемесячно. При этом у конкурентов нет возможности дисконта на уведомления для социальной категории граждан или возможности бесплатного информирования по кредитным картам.

Эксперты считают, что рост оплаты за услугу будет иметь положительный эффект и россияне от этого даже выиграют.

«В конечном счете это повышает уровень конкурентной среды, заставляя банки предлагать выгодные клиентам опции и бонусы», — сказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с изданием «Газета.ru».

Клиент всегда может отключить услугу уведомлений от банка и получать бесплатно только технические коды для подтверждения бесконтактных операций. Но специалисты не считают подобную экономию лучшим решением.

Ведь банк присылает информацию не о последних покупках и переводах, но и о рисковых операциях по вкладам. Например, приходят уведомления о списаниях, открытии или закрытии доверенности, что позволяет держать ситуацию с финансами под контролем.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота высказал уверенность, что повышение стоимости уведомлений не станет причиной для отказа от них. А само изменение тарифа было предсказуемым шагом и назрело давно.

«Нельзя не обратить внимание на рост издержек российских банков, в особенности в категории высокотехнологичных услуг, где банки используют услуги электронной связи, коммуникационное и серверное оборудование. Очевидно, что стоимость таких услуг должна была вырасти для клиентов. Несмотря на рост издержек, оперативное информирование клиентов о совершенных операциях в текущих условиях обретает высший приоритет, поскольку позволяет предупредить или дезавуировать действия мошенников, которые активизировались в последнее время», — уверен он.