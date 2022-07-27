В Ростуризме опровергли возможность платить картами «Мир» на Кубе

Информация о том, что на Кубе появилась возможность пользоваться картами «Мир», не соответствует действительности. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
«В настоящее время такая опция недоступна. В то же время, работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы «Мир», — подчеркнула она.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на советника посольства Кубы по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону, сообщила, что в кубинских банкоматах теперь можно снимать наличные песо, используя банковские карты российской платежной системы «Мир».
Замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари ранее заявил РИА Новости, что в Иране скоро внедрят российскую платежную систему «Мир». По его словам, договоренности уже были достигнуты.