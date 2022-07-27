«Дядя Ваня» открыл под Волгоградом крупнейший в России консервный завод

В Волгоградской области завершили строительство консервного комбината «Ахтуба», который сможет перерабатывать до 40 тыс. тонн овощей и выпускать до 100 тыс. банок в год, пишет портал РИАЦ.

Фото: "Дядя Ваня" "Дядя Ваня"

Площадь завода, который располагается в поселке Краснооктябрьский, составила 43 тыс. кв. м. Инвестиции в проект, по сообщению администрации региона, составили 3,5 млрд руб. Реализацией занимался инвестор ООО «Консервный комбинат Ахтуба», известный под торговой маркой «Дядя Ваня».

«С компанией «Дядя Ваня» мы сотрудничаем на конструктивной основе. Всего за два года (стрительства) реализованы серьезные планы. Проект имеет большое продолжение. Мы уже обсуждаем запуск дополнительных линий», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Первую партию консервов на этом заводе под маркой «Дядя Ваня» выпустят в III квартале (июль — сентябрь) этого года. Основную часть овощей планируется перерабатывать сразу, а 20% — хранить в 14 подземных бункерах.