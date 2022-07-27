«Ленфильм» признался в зависимости от зарубежного оборудования

Киностудии «Ленфильм» не удалось выполнить поручение президента о замещении зарубежного съемочного оборудования в связи с отсутствием отечественного. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный отчет студии за прошлый год.

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В киностудии подчеркнули, что сотрудники проверяют рынок на предмет появления отечественного съемочного оборудования.

По словам источников издания в киноиндустрии, зависимость от импортной техники в отрасли оценивается в 100%. Все оборудование, включая камер и штативы для них, производят за рубежом.