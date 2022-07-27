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1 час назад

«Ленфильм» признался в зависимости от зарубежного оборудования

Лера Букина

Киностудии «Ленфильм» не удалось выполнить поручение президента о замещении зарубежного съемочного оборудования в связи с отсутствием отечественного. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный отчет студии за прошлый год.

«Ленфильм» признался в зависимости от зарубежного оборудования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В киностудии подчеркнули, что сотрудники проверяют рынок на предмет появления отечественного съемочного оборудования.

По словам источников издания в киноиндустрии, зависимость от импортной техники в отрасли оценивается в 100%. Все оборудование, включая камер и штативы для них, производят за рубежом.

Согласно результатам анализа, относительно второстепенное кинооборудование поставляют в РФ из-за других стран. В частности, из США завозят специальные термостойкие перчатки, которые носят на съемках операторы и осветители. По словам собеседников издания, последний раз отечественная кинотехника была в обороте еще в советское время.

Компании,Ленфильм,
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