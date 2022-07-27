«Газпром» обвинил Siemens в неисполнении обязательств по ремонту турбин

По его словам, до введения антироссийских санкций компания не испытывала проблем с получением отремонтированных двигателей, но сейчас ситуация полностью изменилась. В частности, «Газпром» еще в мае рассчитывал получить от Siemens одну турбину, но этого до сих пор не произошло.

Маркелов отметил, что подобные действия немецкой компании привели к тому, что на компрессорной станции «Портовая» сейчас работает только один газотурбинный двигатель. Всего их там установлено шесть, четыре из них либо достигли межремонтного пробега в 25 тысяч часов, либо неисправны. При этом в связи со сложившейся ситуацией Маркелов не уверен, что их получиться отправить для ремонта Siemens, а если и выйдет, то снова встанет вопрос об их возврате в Россию на фоне ограничений.