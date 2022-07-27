В Германии предложили подумать над запуском «Севпотока-2»

В ФРГ все громче звучат предложения о запуске трубопровода «Северный поток-2». Так бургомистры расположенных на острове Рюген в Балтийском море городов и коммун обратились в правительство страны с предложением обдумать этот вариант разрешения энергетического кризиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

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Отмечается, что финальные точки российских газопроводов Nord Stream 1 и 2 расположены в районе города Грайфсвальд. Он находится на материковой части ФРГ недалеко от острова Рюген.

Главы населенных пунктов полагают, что «начатый федеральным правительством путь по отказу от российских энергоносителей является неверным».

Бургомистры пояснили, что стране необходима энергобезопасность не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Они подчеркнули, что если по причинам технического характера нет возможности в полном объеме использовать «Северный поток-1», то следует обдумать ввод в эксплуатацию построенного в 2021 году трубопровода.