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1 час назад

В Германии предложили подумать над запуском «Севпотока-2»

Елена Прошина

В ФРГ все громче звучат предложения о запуске трубопровода «Северный поток-2». Так бургомистры расположенных на острове Рюген в Балтийском море городов и коммун обратились в правительство страны с предложением обдумать этот вариант разрешения энергетического кризиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

В Германии предложили подумать над запуском «Севпотока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что финальные точки российских газопроводов Nord Stream 1 и 2 расположены в районе города Грайфсвальд. Он находится на материковой части ФРГ недалеко от острова Рюген.

Главы населенных пунктов полагают, что «начатый федеральным правительством путь по отказу от российских энергоносителей является неверным».

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Бургомистры пояснили, что стране необходима энергобезопасность не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Они подчеркнули, что если по причинам технического характера нет возможности в полном объеме использовать «Северный поток-1», то следует обдумать ввод в эксплуатацию построенного в 2021 году трубопровода.

Канцлер Германии Олаф Шольц уточнил ранее, что в стране есть три действующих газопровода. Их вполне достаточно для того, чтобы обеспечить население и промышленность ФРГ голубым топливом.

Компании,Олаф Шольц,ЕС,
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