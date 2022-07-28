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1 час назад

Власти семи немецких городов предложили обдумать запуск «Северного потока — 2»

Газета.Ruиещё 2

Власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили ему обдумать использование «Северного потока — 2», сообщило агентство dpa, в распоряжении которого оказался текст послания.

Немцы предложили обдумать запуск «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считаем, что начатый федеральным правительством путь по отказу от российских энергоносителей является неверным», — приводит ТАСС слова заявления.

Немецкие бургомистры подчеркнули в послании, что Германии необходима энергобезопасность в долгосрочной перспективе.

По мнению подписавших письмо, если с технической точки зрения не получается использовать на 100% «Северный поток», то необходимо обдумать использование «Северного потока — 2».

Ранее компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

Также в компании сообщили, что получили от компании Siemens документы от канадских властей, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

10 июля канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

Компании,Олаф Шольц,Siemens,Газпром,ЕС,
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