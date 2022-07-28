Бренд H&M, объявивший ранее о сворачивании бизнеса в России, находится в поиске нового владельца для местных активов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Покупатель в случае сделки получит право аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. квадратных метров и товарные запасы, стоимость которых оценивается в $210 млн.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев подчеркнул, что в случае продажи всей российской структуры бренда ее нового владельца ждет бремя в виде исков от владельцев помещений, с которыми ему придется разбираться.

По его словам, продать сеть одному юридическому лицу вряд ли возможно из-за отказа компании от поставок всей своей продукции в Россию.

В конце июня сообщалось, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине обошлось H&M Group во II квартале 2022 года в 1,2 млрд рублей.