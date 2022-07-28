В Siemens заявили об отсутствии проблем с возвратом турбин для «Северного потока»

Никакой информации о неисправностях турбин газопровода «Северный поток» со стороны «Газпрома» не поступало. С соответствующим заявлением выступила компания Siemens, передает агентство «Прайм».
«Для нас обслуживание турбин — это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от «Газпрома»», - подчеркивается в сообщении.
В этой связи, как отметила компания, можно предположить, что турбины функционируют должным образом. Она также добавила, что в дальнейшем работы по техническому обслуживанию можно упростить.
«Правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию», — говорится в заявлении.
Ранее зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов обвинил Siemens в том, что компанией не выполняются работы по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока».
Агентство DPA сообщило, что странам Евросоюза удалось согласовать план по сокращению потребления газа в блоке для снижения ущерба от вероятной остановки поставок газа из РФ в дальнейшем.