В Siemens заявили об отсутствии проблем с возвратом турбин для «Северного потока»

«Для нас обслуживание турбин — это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от «Газпрома»», - подчеркивается в сообщении.