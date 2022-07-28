Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
50 минут назад

Власти запретили российским золотодобытчикам продавать металл со скидками

Lenta.ru

Федеральная пробирная палата, которая контролирует производство, использование и обращение драгоценных металлов, не дает российским золотодобытчикам необходимые разрешения, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам, узнал РБК.

Золотодобытчикам в РФ запретили продавать металл со скидками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российским производителям пришлось налаживать поставки самостоятельно после того, как разрушилась традиционная структура их сбыта, поясняет директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Она предполагала, что золото перерабатывалось в слитки на аффинажных заводах и потом продавалось банкам.

Но в марте Лондонская ассоциация рынка драгметаллов приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов.

«Без этого статуса продажи золота в Лондон и Цюрих невозможны, а для поставок в Азию и на Ближний Восток требуется предоставлять дисконт», — сказал Лесков.

Теперь же власти запретили продавать золото со скидками.

Источник объясняет, что при использовании дисконта существует риск искусственного занижения цены сделок, ведущего к уменьшению выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который берется с выручки.

В странах Евросоюза 22 июля вступил в силу запрет на покупку золота и ювелирных украшений из России. Он также действуют на импорт или передачу, прямо или косвенно, если золото происходит из России, было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну.

Компании,Михаил Лесков,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители