Производитель водки Smirnoff оценил убытки от ухода из России

Британский поставщик алкоголя Diageo оценил потери от ухода из России в 146 млн фунтов (177,6 млн долларов) за прошедший финансовый год, следует из отчета компании.

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«Последствием сворачивания деятельности в России стали убытки в размере 146 млн фунтов (177,6 млн долларов), в том числе из-за обесценивания бренда Bell's (77 млн фунтов или 93,6 млн долларов)», – передает ТАСС сообщение поставщика.

Diageo выпускает алкоголь под целым рядом известных брендов, включая виски Johnnie Walker, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Tanqueray, а также пиво Guinness.