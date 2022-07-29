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1 час назад

Производитель водки Smirnoff оценил убытки от ухода из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Британский поставщик алкоголя Diageo оценил потери от ухода из России в 146 млн фунтов (177,6 млн долларов) за прошедший финансовый год, следует из отчета компании.

Производитель водки Smirnoff оценил убытки от ухода из России
Фото: ReutersReuters

«Последствием сворачивания деятельности в России стали убытки в размере 146 млн фунтов (177,6 млн долларов), в том числе из-за обесценивания бренда Bell's (77 млн фунтов или 93,6 млн долларов)», – передает ТАСС сообщение поставщика.

Diageo выпускает алкоголь под целым рядом известных брендов, включая виски Johnnie Walker, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Tanqueray, а также пиво Guinness.

До этого убытки в связи с уходом с российского рынка подсчитала французская автомобильная группа Renault. В первом полугодии компания получила чистый убыток в размере 2,3 млрд евро.

Компании,
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