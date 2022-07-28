На Украине заявили о передаче в госуправление 19 «российских» активов

«В управление государства перешли активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "Русал", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 миллиарда гривен (более 210 миллионов долларов), а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен», — говорится в сообщении.