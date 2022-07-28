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1 час назад

На Украине заявили о передаче в госуправление 19 «российских» активов

Lenta.ru

На Украине с 25 по 28 июля в государственное управление передали 19 активов украинских предприятий, которые якобы контролировались российскими компаниями и банками, на сумму около 210 миллионов долларов. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

На Украине заявили о передаче в госуправление 19 «российских» активов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В управление государства перешли активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "Русал", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 миллиарда гривен (более 210 миллионов долларов), а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен», — говорится в сообщении.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий правоохранительным органам принудительно изымать всю собственность России и ее граждан на территории страны.

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