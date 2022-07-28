В Германии решили отключать горячий душ в спортзалах ради экономии газа

Горячая вода в душевых фитнес-клубов и бассейнов столицы немецкой земли Нижняя Саксония – Ганновера – будет отключена. Об этом заявил бургомистр города Белит Онэй, передает агентство «Прайм».

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Действия призваны реализовать план по экономии газа.

Еврокомиссией ранее был объявлен план действий по ситуации на рынке энергоносителей, предполагающий снижение на уровне до 15%. Это касается как использования природного газа, так и иных энергоресурсов.

«Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней. Но земельная столица всё же пытается подготовиться как может. Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища», — заявил Онэй, чьи слова приводит администрация Ганновера.

Помимо отключения горячей воды в душевых, властями также будет отключено газовое отопление. Кроме того, температура в самих залах не будет превышать 15 градусов.