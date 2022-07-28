В Германии решили отключать горячий душ в спортзалах ради экономии газа

Горячая вода в душевых фитнес-клубов и бассейнов столицы немецкой земли Нижняя Саксония – Ганновера – будет отключена. Об этом заявил бургомистр города Белит Онэй, передает агентство «Прайм».
Действия призваны реализовать план по экономии газа.
Еврокомиссией ранее был объявлен план действий по ситуации на рынке энергоносителей, предполагающий снижение на уровне до 15%. Это касается как использования природного газа, так и иных энергоресурсов.
«Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней. Но земельная столица всё же пытается подготовиться как может. Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища», — заявил Онэй, чьи слова приводит администрация Ганновера.
Помимо отключения горячей воды в душевых, властями также будет отключено газовое отопление. Кроме того, температура в самих залах не будет превышать 15 градусов.
Среди других мер – отключение фонтанов и подсветок исторических и административных зданий, прекращение подачи горячей воды к умывальникам в общественных местах, отметила Онэй.