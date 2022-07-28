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40 минут назад

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Елена Прошина

Ушедшие из России зарубежный компании озвучили свои убытки. Об этом сообщает журнал Shoppers.media.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России
Фото: wikipediawikipedia

Например, ушедший в мае McDonald’s списал $1,2 миллиардов убытка, а Coca-Cola потеряла $96 миллионов. Швейцарский производитель продуктов питания Nestle, известный своим шоколадом, потерял около $73,8 миллиона.

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Производители табачной и алкогольной продукции тоже остались в убытке. Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo оценил потери в примерно $176 миллионов. Бельгийская AB InBev, которая выпускает пиво под брендом Bud, отчиталась об убытках в размере $1,14 миллиардов. А производитель сигарет Kent, Dunhill и Pall Mall оценил свои потери в $1,2 миллиарда.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в ответ на уход западных табачных компаний, самая старая в России табачная фабрика «Балканская звезда» может вновь поставить на поток производство сигарет.

Компании,Coca-Cola,
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