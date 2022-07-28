Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Ушедшие из России зарубежный компании озвучили свои убытки. Об этом сообщает журнал Shoppers.media.

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Например, ушедший в мае McDonald’s списал $1,2 миллиардов убытка, а Coca-Cola потеряла $96 миллионов. Швейцарский производитель продуктов питания Nestle, известный своим шоколадом, потерял около $73,8 миллиона.

Производители табачной и алкогольной продукции тоже остались в убытке. Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo оценил потери в примерно $176 миллионов. Бельгийская AB InBev, которая выпускает пиво под брендом Bud, отчиталась об убытках в размере $1,14 миллиардов. А производитель сигарет Kent, Dunhill и Pall Mall оценил свои потери в $1,2 миллиарда.