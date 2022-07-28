Гендиректор зарубежного бренда осудил принуждение компаний к уходу из России

«Мы не можем винить Соединенные Штаты, когда они защищают свои интересы, но мы должны беспокоиться, когда Европа остается позади, потому что больше нет провидцев, которые могли бы защищать и принимать на себя ее судьбу, как в свое время Черчилли, Аденауэры, де Голли», – подвёл итоги Гейгер.