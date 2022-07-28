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1 час назад

Гендиректор зарубежного бренда осудил принуждение компаний к уходу из России

Елена Прошина

Гендиректор французской косметической компании L'Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что принуждать бренды к уходу с российского рынка из-за действий России на Украине — это несправедливо. Об этом сообщает РБК.

Гендиректор зарубежного бренда осудил принуждение компаний к уходу из России
Фото: ReutersReuters

«Более чем за четверть века напряженной работы мы развили процветающий бизнес в России. С большой грустью я думаю о наших 720 сотрудниках, от которых нам пришлось отказаться, покинув страну. Как не расстраиваться, когда в одночасье годы работы ставятся под сомнение несправедливыми решениями?», – рассказал Гейгер.

Он также добавил, что антироссийские санкции «серьёзно наказывают» европейские компании.

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Также, по мнению Рейнольда Гейгера, предпринимателям из Европы придётся запастись терпением, когда санкции будут сняты. Он считает, что вернуть утраченную часть рынка может быть очень не просто.

«Мы не можем винить Соединенные Штаты, когда они защищают свои интересы, но мы должны беспокоиться, когда Европа остается позади, потому что больше нет провидцев, которые могли бы защищать и принимать на себя ее судьбу, как в свое время Черчилли, Аденауэры, де Голли», – подвёл итоги Гейгер.

Напомним, что в апреле косметический бренд L'Occitane заявил о закрытии магазинов в России.

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