Производитель детского питания Kraft Heinz частично уйдет из РФ

Как пишет "Коммерсантъ", американский продовольственный концерн Kraft Heinz решился на продажу своего бизнеса в России. Речь идет о заводах по производству детского питания. Сейчас на продажу выставлены два завода и локальные бренды "Сами с усами" и "Умница".