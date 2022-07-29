Производитель детского питания Kraft Heinz частично уйдет из РФ

Как пишет "Коммерсантъ", американский продовольственный концерн Kraft Heinz решился на продажу своего бизнеса в России. Речь идет о заводах по производству детского питания. Сейчас на продажу выставлены два завода и локальные бренды "Сами с усами" и "Умница".
Также, как пишет издание, компания намерена продать Ивановский комбинат детского питания и находящийся в Ставропольском крае "Хайнц-Георгиевск". Их общая мощность - 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно. В самой компании от комментариев отказались.