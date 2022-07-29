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2 часа назад

"Ъ": Kraft Heinz хочет продать заводы по производству детского питания в России

Газета.Ruиещё 3

Как пишет "Коммерсантъ", американский продовольственный концерн Kraft Heinz решился на продажу своего бизнеса в России. Речь идет о заводах по производству детского питания. Сейчас на продажу выставлены два завода и локальные бренды "Сами с усами" и "Умница".

Производитель детского питания Kraft Heinz частично уйдет из РФ
Фото: Freepik.comFreepik.com

Также, как пишет издание, компания намерена продать Ивановский комбинат детского питания и находящийся в Ставропольском крае "Хайнц-Георгиевск". Их общая мощность - 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно. В самой компании от комментариев отказались.

Компании,Коммерсант,
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