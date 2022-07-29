Крупнейший производитель детского питания частично уйдет из РФ

Присутствие производителя питания Kraft Heinz в России будет сокращено в связи с кризисом, возникшим из-за ситуации на украинской территории. Об этом сообщает «Коммерсант».
Компанией был выставлен на продажу бизнес по производству детского питания. Так, будут проданы два завода, мощность которых составляет 30 тыс. тонн в год, и локальные бренды (3 млрд рублей). Это предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае, Ивановский комбинат детского питания, бренды «Умница» и «Сами с усами».
Также Kraft Heinz является владельцем завода «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области. На нем выпускают кетчупы, соусы, а также консервированную продукцию. Основная часть выручки в РФ приходится именно на этот бизнес. Он не продается.
Отмечается, что претенденты на приобретение производства детского питания - family offices и «Черноголовка».
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в продовольственной рознице, сообщила, что американская компания McCormick & Co., Inc., которая владеет брендом специй и приправ Kamis, может свернуть российский бизнес.