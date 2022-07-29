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1 час назад

Sprite лишат легендарной упаковки

Лера Букина

Напитки бренда Sprite перестанут выпускаться в зеленых пластиковых бутылках. С соответствующим заявлением выступил гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа.

Sprite лишат легендарной упаковки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company владеет брендом Sprite.

«Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала... После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика», - заявил Очоа, слова которого приводит телеканал CNN.

Отмечается, что эту газировку в бутылках зеленого цвета употребляли в течение более 60 лет. Также сообщается о том, что нововведения затронут логотип и дизайн упаковки на бутылках Sprite.

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Примечательно то, что этикетки сохранят зеленый оттенок, который стал классикой для компании. Поменяются цвета и бутылок других напитков ассортимента Coca-Cola Company. Речь идет о Fresca, Seagram"s и Mello Yello.

Компании,Coca-Cola,
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