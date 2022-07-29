Sprite лишат легендарной упаковки

Напитки бренда Sprite перестанут выпускаться в зеленых пластиковых бутылках. С соответствующим заявлением выступил гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа.

Напомним, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company владеет брендом Sprite.

«Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала... После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика», - заявил Очоа, слова которого приводит телеканал CNN.

Отмечается, что эту газировку в бутылках зеленого цвета употребляли в течение более 60 лет. Также сообщается о том, что нововведения затронут логотип и дизайн упаковки на бутылках Sprite.