DHL Express прекратит доставку грузов внутри России

DHL Express больше не будет осуществлять доставку грузов внутри России. С таким заявлением выступила компания.

«В связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 01 сентября 2022 года», - сказано в сообщении.

Компания подчеркивает, что в таком случае у АО «ДХЛ Интернешнл» больше не будет доступа к глобальной информационной системе DHL Express, которая обеспечивает автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Соответственно, клиенты не смогут создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в системе.

Также подчеркивается, что документацию и грузы, которые были приняты для доставки по России до 31 августа 2022 года, доставят получателям.

После 01 сентября 2022 года АО «ДХЛ Интернешнл» оказание услуг по доставке документов и грузов из России за границу продолжится.