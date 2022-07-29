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1 час назад

DHL Express прекратит доставку грузов внутри России

Лера Букина

DHL Express больше не будет осуществлять доставку грузов внутри России. С таким заявлением выступила компания.

DHL Express прекратит доставку грузов внутри России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 01 сентября 2022 года», - сказано в сообщении.

Компания подчеркивает, что в таком случае у АО «ДХЛ Интернешнл» больше не будет доступа к глобальной информационной системе DHL Express, которая обеспечивает автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Соответственно, клиенты не смогут создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в системе.

Также подчеркивается, что документацию и грузы, которые были приняты для доставки по России до 31 августа 2022 года, доставят получателям.

После 01 сентября 2022 года АО «ДХЛ Интернешнл» оказание услуг по доставке документов и грузов из России за границу продолжится.

В марте логистическая компания экспресс-доставки объявила о временной приостановке доставки грузов и документов в Россию.

Компании,
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